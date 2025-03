Ci voleva così tanto? Non solo Thuram: l’altro dettaglio da non sottovalutare

Quindi non era una follia chiedersi perché Khephren Thuram fosse rimasto in panchina in cinque delle ultime otto partite. Gli allenatori seguono percorsi imperscrutabili ai comuni mortali, ma non è possibile ritenere casuale che la straordinaria prestazione di Thuram sia concisa con una vittoria faticosa, ma bella, nella quale la Juventus ha incarnato il dinamismo, la tecnica e la ferocia del francese. E il pensiero va alla sciagurata eliminazione contro l’Empoli e nelle teste di milioni di juventini plana un veemente: "Ma ci voleva tanto?". Sì, ci voleva tanto a giocare come la Juventus ha giocato ieri? Sempre all’attacco, determinata, cattiva, concentrata. Magari non sarebbe bastato a mettere la Juve in testa alla classifica, ma certamente le avrebbe garantito una posizione migliore e a evitare almeno una delle eliminazioni subite, in Champions e in Coppa Italia. Brucia, insomma, vedere una Juventus sciolta e aggressiva, ripensando a quelle nervose e contratte delle partite che contano. Anche perché gli snodi negativi della stagione, fin qui, non sono stati contro il Real Madrid o il Liverpool, ma contro il Venezia, il Cagliari, il Parma, l’Empoli... che affrontate con il piglio di ieri sera sarebbero state battute con facilità. E con sei punti in più in classifica, oggi la Juventus sarebbe in testa insieme all’Inter.