Gatti, 100 Juve: "Colori tatuati nel cuore". Danilo condivide, tifosi impazziti

La Juventus ha rialzato la testa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Empoli e la dura contestazione dei tifosi fuori dalla Continassa nella serata di domenica. I bianconeri hanno messo in campo un atteggiamento diverso, fatto di grinta e determinazione, con il risultato di 2-0 sul Verona anche stretto viste le numerose parate di Montipò. L'importante per la squadra e per Thiago Motta sono stati tre punti che riportano i bianconeri al quarto posto in classifica e a meno sei dalla vetta. Cambiaso e Yildiz si sono voluti sbilanciare al termine della gara, un po' meno il tecnico perché mancano ancora 11 giornate e l'idea è la stessa di sempre: "Pensare partita per partita". Intanto è stato importante ripartire con un successo e dai messaggi dei tanti giocatori sui social, soprattutto quello di Gatti che ha festeggiato le 100 presenze in maglia Juve.