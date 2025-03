“Non è ancora arrivata la primavera”: Marchisio posta, il tifo Juve si divide

Marchisio e il post social Juve

Il principino, Marchisio, ha voluto mandare un messaggio dopo la vittoria della Juventus contro il Verona. L'ex centrocampista bianconero ha scritto nelle sue stories: "-6. A Torino non è ancora arrivata la Primavera. Ogni settimana, ogni tre giorni ne parliamo e riparliamo. Tutto può cambiare o rimanere lo stesso, ma spesso ne parliamo troppo. Non è un discorso 'pro' a nessuno. Solo un pensiero di quello che il calcio ci fa vivere". Un chiaro riferimento al momento della squadra di Motta in campionato e al fatto di essersi avvicinata al primo posto, nonostante le tante difficoltà. Da tempo non c'erano tante squadre in pochi punti nella corsa al titolo e anche i bianconeri sono rientrati in corsa.

Al sondaggio di Marchisio hanno risposto in tantissimi tifosi: "Nonostante le difficoltà siamo lì, bisogna crederci fino alla fine". C'è chi nutre ancora perplesssità: "In tre giorni passiamo dalla Juve più brutta della storia a Juve da scudetto. Concetto di calcio...". E chi, invece, è più deciso: "Siamo la Juve, da sempre vincere è l'unica cosa che conta, non possiamo accontentarci". Altri non hanno risposto ma hanno mandato un messaggio chiaro sul futuro: "Ci manchi come l'aria. Ti vogliamo in società". A chiudere c'è anche chi non è proprio ottimista: "Giocatori non da Juve, dove la maglia pesa. La mancanza di una vecchia guardia per i giovani",