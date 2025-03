Senza Bremer e in emergenza la Juve resta un muro: i due primati in difesa

Una serata che lascia tanti sorrisi. In casa Juve la vittoria sull' Hellas Verona ha decisamente fatto risalire il grado di entusiamo: i bianconeri, in primis, sono coinvolti in una clamorosa e storica lotta Scudetto . Ma non è certamente l'unico dato positivo che la serata dell'Allianz Stadium ha restituito in casa juventina.

Juve, c'è un muro in difesa

Al termine della 27esima giornata di campionato di Serie A, la retroguardia della Juve è la meno battuta: sono soltanto 21 i gol incassati, 1 in meno del Napoli, 4 in meno dell'Inter e 5 meno dell'Atalanta. Nonostante perdite importanti per infortunio quali quelle di Gleison Bremer e di Juan Cabal, la difesa bianconera è riuscita nell'intento di incassare meno gol di tutte le altre 19 squadre del campionato. Ma non solo: la squadra di Thiago Motta è anche quella con più clean sheet di tutta la A. Su 27 partite, ben 14 la porta della Juve è rimasta inviolata (8 volte in casa, 6 in trasferta): 11 volte con Michele Di Gregorio, in 3 occasioni con Mattia Perin. Anche in questo caso nessuno ha fatto bene come i bianconeri: seguono a ruota con 12 clean sheet Inter e Napoli, poi Atalanta con 11 e Milan con 10.

Ad aggiungersi alle statistiche sulla difesa juventina se ne aggiunge una terza che si allarga al contesto euroepo: nei top 5 campionati (Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga) solo due squadre hanno incassato meno reti della Juve. Si tratta dell'Atletico Madrid con 16 e del Bayern Monaco con 20. Sia i colchoneros che i bavaresi, però, hanno disputato meno gare rispetto ai bianconeri: se la squadra di Motta ne ha giocate 27, quella di Diego Simeone 26 e quella di Vincent Kompany 24. La media della Juve sui gol incassati per partita è dunque la seconda: 0.62 l'Atletico, 0.78 la Juve e 0.83 il Bayern.

