Tevez, colpo a effetto... bianconero! L'ex Juve stupisce tutti anche a golf

"Se in televisione c'è Barcellona-Real Madrid e su un altro canale trasmettono un torneo di golf, preferisco guardare il golf", Carlitos Tevez non ha mai nascosto il suo amore per il golf. Un amore nel quale l'ex attaccante della Juventus ha deciso di continuare a mostrare il suo talento, come ai tempi di Torino con la maglia bianconera. L'Apache si è messo in mostra durante le Icon Series e sul profilo Instagram del celebre torneo è andato in scena il 'Tango Tevez', un video con le giocate migliori nel green che ha fatto impazzire i fan di Carlitos. "Il putter nel green è caldo per Carlitos", si legge su Instagram e un dettaglio non è sfuggito ai tifosi juventini.