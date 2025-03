Motta come la prima Juve di Conte: social in tilt, per far meglio di Allegri...

Dopo la quinta vittoria consecutiva in Serie A , che ha permesso alla Juventus di portarsi a -6 dall' Inter capolista, molti tifosi stanno iniziando a sognare una clamorosa rimonta scudetto. Una tesi avvolorata dai numeri della squadra di Thiago Motta che, a questo punto della stagione, ricordano quelli di Antonio Conte nel 2011/12 , annata conclusa con la conquista del primo dei nove scudetti consecutivi. Un'impresa raggiunta grazie ad una parte finale di stagione pressoché perfetta per battere il Milan allenato da Massimiliano Allegri .

Juve, Motta come il primo Conte: i numeri a confronto

Grazie alla vittoria contro il Verona, la Juventus è tornata al quarto posto in classifica a quota 52 punti con tredici successi ed altrettanti pareggi ed una sola sconfita arrivata a Napoli. Dei numeri che stanno replicando in maniera quasi perfetta quelli fatti registrare da Antonio Conte nella stagione 2011/12. L'allenatore salentino, alla 27esima giornata, aveva infatti un solo punto in più essendo ancora imbattuto. Conte aveva inoltre una miglior difesa, con soli 17 gol subiti in confronto ai 21 di Thiago Motta, ma aveva anche segnato meno (39 reti contro le 45 della Juve attuale). La grande differenza al momento sta però nel percorso in Coppa Italia, con Conte che si dovette arrendere solo nella finale persa per 2-0 contro il Napoli.

Motta vs Conte: serve un finale perfetto

Se Thiago Motta vorrà provare a replicare quella stagione di Conte, chiusa con un impronosticabile scudetto, dovrà rendersi protagonista di un finale di campionato praticamente perfetto. Nel 2012 il salentino vinse infatti dieci delle ultime undici giornate di Serie A, venendo fermato solo dall'1-1 casalingo contro il Lecce alla 36esima per un errore di Buffon. I bianconeri chiusero così al primo posto con 84 punti, a +4 sul Milan di Allegri.

Una prospettiva che sa di vera e propria impresa, visto che la squadra di Thiago Motta dovrà affrontare ancora partite impegnative come quelle contro Atalanta, Fiorentina, Roma, Bologna e Lazio. Inoltre la difficoltà in più è rappresentata dal fatto di aver ben tre squadre davanti a differeza del 2011/12, quando la Juve era già seconda con quattro punti di svantaggio sul Milan. Sui social comunque il dibattito si sta scatenando tra chi crede nella rimonta impossibile e tra chi sottolinea le differenze tra le due annate.