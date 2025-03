Giuntoli, hai sentito Paz? "La Juventus è il mio sogno". E la Pimenta aspetta

Yeferson Paz è intervenuto ai microfoni del podcast “Potrero” dove ha parlato sia del suo prossimo futuro sia del rapporto che ha instaurato con il suo attuale tecnico Fabio Grosso . Il terzino colombiano, in forza al Sassuolo , ha lanciato un "messaggio" a Giuntoli affermando di sognare un suo approdo alla Vecchia Signora in futuro: "Il mio sogno? Arrivare in nazionale e poi arrivare alla Juventus ". Il giocatore è attualmente gestito da Rafaela Pimenta , il procuratore sportivo che nel 2022 ha ereditato il palco giocatori da Mino Raiola in seguito alla sua scomparsa. La Pimenta ha già avuto a che fare con la Juventus visto che tra i suoi assistiti figurano sia De Ligt che Pogba .

Le parole di Yeferson Paz

Durante il suo intervento nel podcast, il terzino colombiano ha dichiarato: "Al Sassuolo mi sono trovato benissimo sin da quando ho fatto la Primavera. Anche ora mi sto trovando molto bene, perché la squadra ha dei giocatori molto importanti che hanno giocato ad alto livello, quindi per me è un onore allenarmi con loro e giocare insieme a loro. Ora la sfida personale è mantenere sempre il livello alto perché comunque non è facile, avendo davanti a me Toljan, che è uno che ha fatto la Serie A per tanti anni. Ad ogni modo mi impegno mentalmente e fisicamente per essere pronto quando vengo chiamato in causa”. Paz ha parlato anche del suo rapporto con il tecnico Fabio Grosso: “Per me è un onore essere guidato da lui, perché comunque uno che ha vinto il Mondiale e che ha giocato al calcio ad alto livello. Con lui penso di essere migliorato molto di più nella parte tecnica".