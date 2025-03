Atalanta, un big si allena a parte: Gasperini spera verso la Juve

La Serie A al momento non ha un padrone e la lotta scudetto è più viva che mai. Anche la Juventus è rientrata in corsa, con i bianconeri che si trovano a sei punti di distanza dalla capolista Inter. Gli scontri diretti saranno decisivi, con il calendario di tutte le squadre pieno di impegni delicati e difficili. La squadra di Thiago Motta può dare un forte segnale già la prossima giornata nel big match contro l'Atalanta. In caso di vittoria, i bianconeri andrebbero ad agguantare prorio la Dea al terzo posto. Gasperini però, nonostante il passo falso con il Venezia, non vuole darsi per vinto. Vorrebbe lasciare Bergamo con lo scudetto. Ma per farlo ha bisogno di tutti.