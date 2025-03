Shock e vergogna, retroscena Juve: la reazione ai tonfi di Champions e Coppa Italia

TORINO - In un campionato che non sembra avere un padrone, le mani sullo scudetto possono metterle in tanti, classifica alla mano: l’importante è non farsi abbagliare, per non rischiare poi di finire risucchiati da chi insegue. La Juventus è una squadra sì giovane e inesperta - un concetto che Thiago Motta ha ripetuto allo sfinimento da inizio annata - ma è consapevole di quanto sia molto semplice risalire dalle stalle alle stelle per poi, in un battito di ciglia, ritrovarsi nuovamente a terra, a dover ricominciare tutto da capo. Adesso si va all in sul campionato, senza ulteriori distrazioni, ma i capitomboli in serie tra Champions League prima e Coppa Italia dopo non hanno solo fatto male: hanno lasciato delle cicatrici che i calciatori sanno di avere e che guardano prima di ogni partita. Per cui, all’interno dello spogliatoio juventino, i voli pindarici sono banditi per ferma convinzione del gruppo squadra: questo non significa crederci fino in fondo, nemmeno troppo velatamente, almeno fino a quando l’aritmetica permetterà di alimentare la speranza.