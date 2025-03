Lippi: "Il segreto Juve e quando spengo la tv. Scudetto? Non mi stupirei se..." 

Lippi: "Il più grande che ho avuto? Penso a Del Piero e Zidane"

Lippi è quindi tornato al 2003, quado fu ospite con tutta la Juve a Sanremo: “Guarda, era il 2003, tutti noi della Juve sul palco di Sanremo a cantare questo brano per beneficenza, per l’ospedale Gaslini. Presentava Mike, altro bianconero". Quindi sui migliori calciatori da lui allenati: “Ne ho allenati tanti, e tanti magnifici. Baggio è stato uno dei più grandi della storia. Il più grande? Mmmm, come faccio? Se dico Del Piero non posso non pensare a Zidane, se dico Zidane non posso non pensare a Del Piero… E poi Vialli che mi manca tanto: generoso, ironico, intelligentissimo, un fuoriclasse e un mattacchione. Ma anche Conte, che era il mio punto di riferimento. E Pirlo, Nedved, Totti, Gattuso, Gigi… E Roberto Baggio, certamente: uno dei più grandi della storia. Tra quelli che non ho allenato direi Maradona, Messi e Van Basten. Anche se quello immenso, visto solo in televisione, è stato Pelé".