Trezeguet torna a giocare con la Juve: quando, perché e dove vederlo

Juve protagonista dell' Infinity League . Alcune leggende bianconere saranno coinvolte in uno speciale torneo organizzato da Dazn e che si terrà proprio a marzo: tra queste anche David Trezeguet . Si tratta della seconda edizione della competizione, nella quale quest'anno parteciperanno Inter, Borussia Dortmund e Bayern Monaco oltre alla Juve. Ma in cosa consiste questo torneo?

Juve, le leggende all'Infinity League

Si tratta di una sfida 5 contro 5 (1 portiere e 4 calciatori di movimento) indoor, che quest'anno si terrà su uno speciale pavimento in vetro. Le gare saranno da 20 minuti l'una, con due tempi di gioco da 10 minuti:protagonisti leggende maschili, calciatrici delle rispettive società e creator digitali. L'unica squadra confermata rispetto alla passata stagione è il Bayern, che un anno fa affrontò Wolfsburg, Delay Sports Berlin e Global United FC. Appuntamento al 22 marzo a Monaco di Baviera per l'edizione del 2025, proprio durante la sosta per le nazionali.

Ma quali sono le leggende bianconere che vi prenderanno parte? Se erano già stati annunciati da tempo Claudio Marchisio e Andrea Barzagli, la Juve ha annunciato proprio in giornata che sarà presente anche David Trezeguet. L'ex attaccante francese è stato annunciato con un video sui social bianconeri, dove viene inquadrato proprio lui con indosso la maglia Juve: non sono mancati ovviamente i commenti ricchi di entusiasmo dei tifosi. Da "Quando ci manchi David" a "Spettacolari lui e Alex", arrivando a "Il bomber dei bomber".

