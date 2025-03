La Juve gioca d'anticipo: nuova sfida all'Atalanta per il difensore del futuro

La sfida per Bertola

Il profilo è infatti quello di Nicolò Bertola, difensore centrale, classe 2003, grande rivelazione stagionale in Serie B con lo Spezia e che con lo stesso Spezia ha deciso di non sottoscrivere un rinnovo di contratto. La scadenza dell’accordo in essere recita 30 giugno 2025, motivo per cui il 21enne di Carrara dal mese scorso può legarsi a un altro club a parametro zero. Un dettaglio che ha già ingolosito tutto il meglio della Serie A: Juventus e Inter hanno sondato la possibilità di avanzare un’offerta già a gennaio per anticipare la concorrenza, senza però dar seguito alla suggestione, anche il Napoli lo segue da tempo, mentre nelle ultime settimane si è fatto forte l’interesse dell’Atalanta. A riprova della qualità delle prestazioni offerte in stagione da Bertola, protagonista nella difesa a tre dello Spezia come in quella a quattro di Nunziata nell’Italia Under 21. Il suo presente si è già tinto d’azzurro, insomma, mentre nei prossimi mesi assumerà un nuovo colore anche il suo futuro. Bianconero o nerazzurro sono, al momento, le opzioni principali: la sfida tra Juventus e Atalanta è già iniziata, e non da poco tempo.