Juve, guaio Motta verso l’Atalanta: ko Gatti, cosa è successo

La Juventus si sta preparando al big match contro l'Atalanta e per Motta non arrivano belle notizie. Nel corso della seduta odierna non si è visto Gatti, che ha subito un affaticamento muscolare e non si è allenato con il resto della squadra. Sarebbe una grande perdita per la sfida contro la Dea, visto che i bianconeri in caso di vittoria andrebbero ad agguantare proprio i bergamaschi. E in tal caso la Vecchia Signora avrebbe anche gli scontri diretti a favore. Certo i tifosi devono dare anche un occhio alla Lazio, distante solo due punti. L'obiettivo Champions è vitale, ma con l'Inter distante solo sei lunghezze, sognare non è vietato.