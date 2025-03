I fratelli Kalulu: il nuovo professionista e chi ha giocato contro la Juve

Nuova esperienza per Kalulu . No, non si tratta di Pierre , focalizzato sul finale di stagione con la Juve dopo essere rientrato dall'infortunio , bensì di Joseph . Quest'ultimo, di ruolo terzino, è stato da poco ufficializzato a l Pau Football Club , squadra francese che milita in Ligue 2. D'altronde i fratelli Kalulu sono ben quattro, e tutti loro hanno intrapreso la carriera da calciatore. Oltre ovviamente a Pierre, arrivato ad alti livelli, in che squadre e in quali categorie militano gli altri?

Kalulu, il calcio affare di famiglia

Il fratello maggiore è Aldo Kalulu, classe 1996 di ruolo attaccante, ed in particolare ala. Cresciuto calcisticamente in Francia nel Lione, viene girato in prestito al Rennes prima e al Sochaux poi, senza riuscire ad imporsi con costanza nell'OL. Avrebbe avuto, nel 2016, anche la possibilità di sfidare la Juve in Champions League nella fase a gironi, sfide per le quali non fu poi convocato. Nel 2018 l'addio definitivo al Lione, direzione Basilea, dove resta solo un anno prima del prestito allo Swansea e poi del passaggio al Sochaux. Nell'estate del 2023 il trasferimento al Partizan Belgrado, dove gioca tutt'ora. Poi c'è Gedeon Kalulu, classe 1997 che in carriera ha avuto decisamente meno trasferimenti rispetto al primogenito. Ruolo terzino, cresciuto anche lui nel Lione, vive una stagione in prestito al Bourge-en-Bresse, per poi passare a titolo definitivo all'Ajaccio. Tre stagioni lì per poi cambiare direzione Lorient, dove si trova tutt'ora con un contratto fino al 2026. Per Gedeon un precedente contro la Juve, nel 2016, ma in Youth League quando vestiva la casacca del Lione.

Poi c'è Pierre, la cui carriera è decisamente più nota: Lione B, Milan e poi Juve. Infine il più piccolo, proprio Joseph, che ha siglato il suo primo contratto da professionista proprio con il Pau. Una tradizione di calciatori nella famiglia Kalulu, con Aldo, Gedeon e Pierre che sono stati anche protagonisti di alcuni video messaggi di incitamento indirizzati al fratello più piccolo e pubblicati dal Pau sui propri canali social al momento dell'ufficialità dell'affare. Ma quello dei Kalulu non è di certo l'unico caso in cui il calcio diventa un affare di famiglia.