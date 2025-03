Scherzo McKennie e la "responsabilità" urlata da Motta: Juve, ora la Dea

Allenamento direzione Atalanta per la Juve. Dopo la vittoria sull'Hellas Verona i bianconeri si Sono portati a -6 dalla vetta della classifica e a sole 3 lunghezze dai bergamaschi terzi (con i nerazzurri di Gasperini che arriveranno al match privi di un titolarissimo). Una sessione di lavoro all'insegna, come al solito, sì della grande abnegazione ma anche dei sorrisi. Protagonista in quest'ultimo caso, neanche a dirlo, Weston McKennie. Thiago Motta, osservatore scrupoloso, fa invece una precisa richiesta ai suoi.