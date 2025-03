Weah, la vittoria è servita: così il nuovo ruolo ha riacceso la Juve

Weah più efficace di Savona: numeri a confronto

Interessante in questo senso il confronto fra il rendimento dell’americano e quello di Savona, fin qui di gran lunga il più utilizzato da Motta in difesa come quarto di destra. Rispetto all’azzurro, Weah da terzino offre molte più soluzioni offensive, come certificano i dati relativi ai dribbling riusciti per partita (1.79 contro 0.57 di Savona) e ai tiri verso la porta (13 a 6 per l’ex Lille). Rispetto a Savona, infatti, Weah è solito sovrapporsi con l’esterno destro di turno, per poi convergere verso l’area di rigore e concludere a rete. Non solo, l’emericano vince il confronto con Savona anche sul fronte dei tackles (75 a 55) e su quello dei palloni persi (23 a 33); mentre l’azzurro ha dimostrato una maggiore predilezione per i cross. In sostanza, rispetto al compagno approdato in bianonero dalla Next Gen, Weah è più deciso, affidabile ma soprattutto pericoloso in fase di possesso. Sia chiaro però: il fatto che Savona ora - almeno sulla carta - abbia perso il posto non coincide per nulla con una bocciatura da parte del tecnico. Il classe 2003 ha alternato buone prestazioni ad altre un po’ più incerte, ma è più che normale visto il suo curriculum: con una sola stagione di C alle spalle, nessuno si aspettava da lui un rendimento "alla Dani Alves”. A questo va aggiunto poi che Savona è sempre sceso in campo con applicazione e sacrificio, stringendo i denti quando i fastidi della sua pubalgia gli suggerivano di fermarsi. Thiago ha sempre apprezzato la fedeltà del terzino azzurro, e non è da escludere che - come nella gara vinta contro l’Inter - torni a riproporlo a sinistra in determinate partite per far rifiatare Cambiaso.