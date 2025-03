Kolo Muani: “La Juve mi ha aperto le porte. Futuro? Non ho chiuso con il Psg…”

Kolo Muani: "Il Psg non è un capitolo chiuso"

Quindi sull'esperienza al Psg, con cui non è mai riuscito ad imporsi come titolare: “Un francese nel Psg, oltretutto costato 90 milioni, ha una pressione enorme e non tutti sono in grado di reggerla. Io non ci sono riuscito. Ho avuto delle possibilità e non le ho sfruttate. Fa male al cuore, ma lo ridico: è il calcio, non ho rimpianti. Rapporto con Luis Enrique? Molto molto buono. Lui è davvero un ottimo allenatore, mi ha dato un’enormità di consigli, è una fortuna avere un tecnico come lui. In campo andavo io, non lui. Le opportunità me le ha date. Capitolo chiuso? Non lo definirei chiuso, visto che ho ancora un contratto con loro".