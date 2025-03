Luis Enrique sincero: "Kolo Muani? Con il Psg non ci sono riuscito"

Luis Enrique torna a parlare dopo la sconfitta di Champions contro il Liverpool e lo fa in conferenza stampa presentando la gara di campionato contro il Rennes . Il tecnico del Psg ha parlato anche di Kolo Muani , esploso da quando è arrivato alla Juventus : "Normalmente, dico sempre molte cose positive dei miei giocatori. È quello che sento, quello che mi trasmettono. Kolo Muani è un grande giocatore. È difficile arrivare al Paris Saint-Germain, non posso che avere parole positive per lui, anche per quelli che forse non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto".

Le parole di Luis Enrique

Il tecnico spagnolo ha presentato così la gara di campionato: "Non ho nessun altro match in mente tranne quello di domani contro il Rennes. È evidente che sono in una dinamica molto positiva da quando c'è stato il cambio di allenatore. Quattro vittorie, una sconfitta. Hanno la possibilità di trovarsi in una situazione tranquilla in classifica. È difficile creare una connessione rapida con i giocatori, ma in questo caso stanno facendo un ottimo lavoro. Giocare in trasferta è sempre difficile. Rennes è sempre difficile. Non ho dubbi che siano motivati a batterci. Dobbiamo andare a vincere, non ci sono partite facili quando indossi la maglia del PSG".