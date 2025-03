Fiorentina-Juve Primavera: diretta tv, formazioni e dove vederla in streaming

Dove vedere Fiorentina-Juve Primavera

La sfida tra Fiorentina e Juventus Under 20, valida per la 29ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio del match è atteso alle ore 11.00.

Fiorentina-Juve Primavera, le probabili formazioni

Fiorentina Primavera (4-2-3-1): Vannucchi; Konan, Baroncelli, Elia, Scuderi; Keita, Harder; Bertolini, Rubino, Caprini; Tarantino. Allenatore: Galloppa.

Juventus Primavera (4-2-3-1): Zelezny, Ventre, Martinez, Verde, Savio, Ripani, Boufandar, Amaradìo, Crapisto, Merola, Vacca. Allenatore: Magnanelli.

Arbitro: Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo