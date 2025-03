Juve, missione Atalanta: il fattore Stadium e la vitamina K per Motta

A Bergamo fu accolto tra gli insulti dei suoi ex tifosi e non riuscì ad incidere, ora è reduce dai fischi della sua stessa gente ma anche dal gol del 2-0 di lunedì scorso. E tutti i tifosi juventini sperano che possa ripetere la prestazione di un anno fa, quando con la maglia dell'Atalanta realizzò una doppietta nel 2-2 finale allo Stadium. In attacco, invece, è sempre aperta la sfida tra K​ ​​​​​​ olo Muani e Vlahovic : il francese parte avanti nel ballottaggio, l'obiettivo è ritrovare un gol che non arriva ormai da un mese. Dopo le cinque firme nelle prime tre apparizioni, l'ex Psg si è inceppato e adesso vuole tornare ad esultare. Anche perché servono soprattutto le sue reti per continuare a coltivare il sogno della clamorosa rimonta scudetto .

Atalanta, emergenza difesa anche per Gasp

I bianconeri ritrovano dunque la formazione di Gasperini dopo la gara di andata del 14 gennaio, quando al Gewiss Stadium gli uomini di Motta sbloccarono le marcature nella ripresa con Kalulu, salvo poi essere ripresi nel finale da Retegui. A Torino, Juve e Atalanta si presentano all'appuntamento con un distacco di 3 punti a favore della Dea. Un gap che ammette Yildiz e compagni alla corsa scudetto, ma che mette anzitutto in palio 3 punti chiave per la qualificazione Champions. Allo Stadium, anche Gasperini dovrà fare i conti con assenze importanti in difesa. Per ultima, quella di Stefan Posch, costretto a fermarsi per almeno un mese a causa di un infortunio alla coscia rimediato in allenamento. Lo stop dell'austriaco arrivato a gennaio in prestito dal Bologna si aggiunge a quelli di Scalvini, Kossounou e Hien. Il terzetto difensivo dovrebbe pertanto essere composto da Toloi, Djimsiti (diffidato) e Kolasinac. A centrocampo, Bellanova, De Roon, Ederson e Zappacosta a precedere Pasalic, a sua volta schierato alle spalle del tandem Lookman-Retegui. La giornata successiva, l'Atalanta ospiterà l'Inter di Inzaghi nell'appuntamento in programma alle ore 20.45 del 16 marzo.

