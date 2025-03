Padovano netto: "Vlahovic non è da Juve! Kolo ideale e mi piace anche..."

L'infortunio in Nazionale

Tante gioie, ma anche dolori, come l'infortunio subito in Nazionale che ha sancito definitivamente la fine della sua avventura alla Juve: "Ricordo le sfide contro il Milan, che era la squadra con cui battagliavamo di più in quegli anni: tutti quelli che ci incontravano avevano grande paura di noi; in effetti eravamo molto forti [ride, ndr]. L’infortunio in Nazionale nel 1997 resta il mio cruccio: quello era un periodo in cui stavo bene, giocavo titolare nella Juventus ed ero entrato a far parte anche del giro dei giocatori che potevano essere convocati dall’Italia. Il ct Maldini aveva grande attenzione nei miei riguardi, tant’è che avrei dovuto giocare titolare in Polonia se non mi fossi fatto male in allenamento: nella vita le cose vanno come devono andare, purtroppo. Ho avuto le mie belle soddisfazioni e non posso lamentarmi. Certo, se non mi fossi fatto male sono certo che le cose sarebbero andate in maniera diversa…"