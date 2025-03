Da Scirea a Huijsen: giovani e vittorie, così Juve e Atalanta si sono copiate

TORINO - Il rapporto tra Juventus e Atalanta, in un tempo nemmeno troppo lontano, si configurava nitidamente come subalterno. A farla semplice: i bianconeri andavano in caccia di trofei da sollevare, gli orobici di talenti da forgiare. Da Scirea a Tacchinardi, tanto per buttar giù un paio di esempi, la lista dei prodotti del vivaio bergamasco che hanno poi fatto le fortune a Torino è piuttosto nutrita. Oggi, certo, le stelle polari non sono mutate. La Juventus scende in campo in ogni competizione per vincere. E l’Atalanta vanta dei gioiellini “made in Bergamo” da far invidia a tutta Europa. I due club, però, si sono decisamente avvicinati tra loro, sulla mappa del grande calcio. Perché gli orobici, classifiche alla mano, hanno chiuso cinque delle ultime otto stagioni in Serie A tra le migliori quattro del novero, con una continuità di risultati sconosciuta in passato. E perché la Juventus, che quest’anno vanta la seconda età media più bassa dopo il Parma, nell’ultimo lustro in particolare ha iniziato a strizzare l’occhio alla politica dei giovani costruiti in casa.