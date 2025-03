Di Gregorio, l'altra sfida con Carnesecchi: dalla porta Juve alla Nazionale

Michele e Marco, binari paralleli

La sfida è aperta e chissà che non possa innescarsi una bella rivalità sportiva tra i due, che si stimano molto e hanno sempre speso belle parole l’uno nei confronti dell’altro. Tra l’altro i percorsi di Marco e Michele viaggiano ormai da anni su binari paralleli. Tanto che si sfidano a distanza fin dai tempi della Serie B. Categoria nella quale a conquistare la promozione diretta in A nella stagione 2021/22 fu l’attuale estremo difensore atalantino, quando militava nella Cremonese proprio a scapito del DiGre versione monzese (salì poi nella massima serie attraverso i Playoff). Se Di Gregorio ha già fatto il grande salto in un top club, non c’è dubbio che la prossima estate potrebbe vedere proprio Carnesecchi spiccare il volo. Dalla Premier League non mancano gli interessamenti, anche se la Dea chiede 40 milioni per privarsi della propria saracinesca. In comune i due hanno pure il numero di maglia: quel 29 che con le loro prodezze tra i pali stanno rendendo ormai iconico tra i giovani aspiranti portieri. Dalle mani di Di Gregorio e Carnesecchi passa la corsa Champions e il sogno di poter lottare per lo Scudetto fino alla fine. Un bivio quello di domani sera allo Stadium che per loro può valere doppio e regalare una maglia azzurra.