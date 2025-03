Motta, retroscena Gasp e il colloquio Juve: "Volevo capire quanto ci tengono"

Motta esalta Gasperini: "Non ha nulla da dimostrare"

L'allenatore bianconero ha elogiato così Gasperini: "E' un grande allenatore, non solo a livello nazionale, bensì internazionale. Lì il discorso cambia... Non deve dimostrare niente. E' un allenatore completo, in tanti anni di carriera ha fatto sempre un grandissimo lavoro. Riesce ad alzare il livello di tutti quanti. Cosa vorrei rubargli? Vorrei prendere tante altre cose, ma ci vuole anche tempo. Filosofie o principi diversi non lo so... Alla fine è un allenatore come me, gli piace veder giocare bene la propria squadra. Poi sì ci sono delle cose diverse, ho avuto lui come allenatore ma anche tanti altri, sono cresciuto con una filosofia di gioco come quella del Barcellona, poi sono arrivato in Italia con allenatori diversi, da Gasperini a Mourinho, Ranieri e Benitez... Ho avuto tantissimi allenatori, tutti forti". Poi sulla gara d'andata, terminata 1-1: "Abbiamo fatto un'ottima partita e non siamo riusciti lo stesso a vincere. L'Atalanta è un avversario forte. Vlahovic e Kolo Muani possono aiutare tantissimo".