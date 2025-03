Kostic, assist Mourinho a Giuntoli: come può arrivare il tesoretto Juve

Il futuro di Kostic potrebbe essere ancora in Turchia. L'esterno serbo è in prestito dalla Juventus al Fenerbahce ed è uno di quei giocatori su cui Mourinho vorrebbe puntare anche per la prossima stagione. Il tecnico lo apprezza molto anche per la sua duttilità visto che può ricoprire più ruoli sulla corsia mancina. Lo Special One ne apprezza soprattutto i cross ficcanti, che diventano un trampolino di lancio micidiale per i suoi attaccanti. Già due gol e sei gli assist messi a referto dal classe 1993 tra campionato e Coppa, il cui soggiorno sul Bosforo potrebbe essere prolungato.

Kostic-Fenerbahce, le ultime sul futuro

"Può giocare come difensore a tre, come terzino ma anche come centrocampista sinistro e, quando necessario, come portiere (ride, ndr). È un giocatore esperto che ci offrirà tantissime soluzioni". Ne ha parlato così Mourinho a inizio stagione e proprio per questo motivo il Fenerbahce vorrebbe accontentare il suo allenatore. Un tassello importante per lo Special One e per il club turco. Una situazione in cui la Juventus potrebbe portare a casa un buon tesoretto con un corrispettivo pari a 4-5 milioni.

Previsto anche un incontro con l'agente dell’esterno offensivo, Alessandro Lucci, per cercare di mediare tra le parti e trovare la soluzione ideale per tutti. Per Kostic, intanto, il Fenerbahce è pronto a fare un'offerta di contratto importante per il classe '93: fino al 2027 con opzione per il 2028. Sicuramente una prospettiva migliore di quanto potesse sperare in caso di eventuale ritorno alla Juventus. Giuntoli a riguardo ha le idee molto chiare e ha già iniziato a lavorare per portare a casa soldi freschi in vista del mercato estivo.