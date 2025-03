Rabiot cancella la Juve: "Qui un amore mai sentito, vedono quanto valgo"

Tra Adrien Rabiot e il Marsiglia è luna di miele, sono ormai lontani i ricordi bianconeri quando era alla guida del centrocampo della Juventus. Il calciatore, dopo un'estate da svincolato, si è accasato alla corte di Roberto De Zerbi, tornando in Ligue 1 dopo l'esperienza in Serie A. Per lui subito un inizio di stagione molto positivo, dove ha conquistato la leadership della squadra e la fiducia dei compagni. Ma non solo. Come raccontato dallo stesso ex Psg in un'intervista a Dazn, l'amore che ha trovato nei tifosi marsigliesi non lo ha mai percepito da "nessun'altra parte".