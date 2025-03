Lo ricordate? "Thuram nuovo Vidal, Ederson campione. Motta? Conte straordinario"  

«Se la Juve stasera batte l’Atalanta, può rientrare davvero nella lotta scudetto e giocarsi il campionato fino alla fine». Parola di Marcelo Estigarribia. L’esterno offensivo è stato tra i protagonisti del primo tricolore targato Antonio Conte (stagione 2011/12) e tuttora continua a giocare in patria nelle fila del 12 de Junio, formazione della Serie B paraguaiana.



Anche dal Sudamerica il legame con la Juve è rimasto forte...

«Assolutamente sì. La seguo sempre. Ho visto la partita contro il Verona: hanno giocato un’ottima gara».



Adesso con l’Atalanta può arrivare la svolta della stagione?

«Le eliminazioni di Champions e Coppa Italia sono state pesanti, ma in Serie A è tutto aperto. Devono vincere con la Dea per entrare con forza nella corsa allo Scudetto. Pure per l’Atalanta è come una finale: anche loro sono obbligati a vincere se vogliono giocarsi il campionato».



Che gara si aspetta?

«Una partita spettacolare e giocata da viso aperto da entrambe le squadre. Conta solo vincere, perciò ci sarà da divertirsi».



Chi l’ha colpita di questa Juve?

«Scelgo Thuram. È veramente forte e mi piace molto. In questi mesi è cresciuto tanto e ora è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Se poi inizia a far gol importanti, diventa fondamentale per la Juve com’era per noi Vidal. Dovesse continuare così, può essere l’erede di Arturo».



A proposito di centrocampisti: ai bianconeri piace l’atalantino Ederson.

«È un campione. Sarebbe un acquisto fantastico. È il vero top player dell’Atalanta. Un centrocampista totale che dà equilibrio in fase difensiva, ma sa anche rendersi pericoloso quando attacca. Per me può crescere ulteriormente: non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità».