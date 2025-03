Yildiz, Juve-Atalanta a rischio! Motta ridisegna la squadra: il piano B

Brutte notizie per Thiago Motta a poche ore dal big match della 28esima giornata di Serie A tra Juventus ed Atalanta in programma questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Kenan Yildiz , favorito per una maglia da titolare sulla trequarti, avrebbe infatti accusato un problema fisico ed ora è in dubbio per la sfida ai nerazzurri. La mattinata sarà infatti decisiva per capire se il talento turco potrà almeno rientrare tra i convocati.

Juve, Yildiz in dubbio per l'Atalanta: le condizioni

Nelle ulime ore, Kenan Yildiz avrebbe accusato un problema di natura intestinale che mette in dubbio la sua presenza per Juventus-Atalanta. Resta infatti da capire se il numero dieci bianconero riuscirà a strigere i denti per una gara che potrebbe valere il terzo posto o se sarà costretto a dare forfait. Il turco era infatti favorito per una maglia da titolare alle spalle di Randal Kolo Muani, ma ora il suo posto potrebbe essere preso da Weston McKennie che dovrebbe agire insieme a Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez dietro al francese. L'alternativa, al momento più difficile, vede invece Samuel Mbangula titolare al posto del turco con l'argentino spostato sulla destra. Yildiz, come sottolineato da Thiago Motta nella conferenza stampa di ieri, è tra i calciatori più presenti della stagione bianconera.

La stagione di Yildiz: sempre presente con Motta

Se Yildiz non dovesse giocare contro l'Atalanta, sarebbe la prima partita non disputata nell'intera stagione della Juve. Il turco ha infatti all'attivo 40 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con 6 gol e 4 assist. Un calciatore più che fondamentale per Thiago Motta sia da trequartista che da esterno alto, come affermato dall'allenatore nella conferenza stampa pre-Atalanta: "Sta bene, deve continuare a migliorare su tutti gli aspetti. Fisicamente, tecnicamente e mentalmente sta meglio. E' giovane e ci sono margini enormi di miglioramento, lo sa anche lui. Non si è mai fermato, magari ha perso una partita, non ricordo, ma è sempre presente e umile. Noi allenatori possiamo dare degli spunti, ma è sempre il calciatore che mette tutto in pratica".

