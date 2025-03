Motta, la Juve questione di testa: "Così diamo un vantaggio all'avversario"  

La Juventus è pronta a scendere in campo contro l'Atalanta per cercare di agguantare il terzo posto. I bianconeri in caso di vittoria andrebbero a pari punti proprio con la Dea, reduce dal pareggio contro il Venezia. La squadra di Thiago Motta invece viene da cinque successi di fila in Serie A e vuole continuare a tenere viva questa striscia per sognare in grande e cercare di tenere dietro anche la Lazio nella corsa Champions. Prima del match l'allenatore della Vecchia Signora ha presentato la sfida ai microfoni di Dazn.

Juve-Atalanta, le dichiarazioni di Thiago Motta

"Come vedo i miei giocatori? Sono molto responsabili ed è molto positivo. Però non dobbiamo andare oltre perché se non riusciamo ad esprimere tutto il nostro potenziale sul campo, diamo un vantaggio all’avversario e dobbiamo lavorarci, è un lavoro che va fatto sulla testa. Dobbiamo saper leggere i momenti e capire cosa saper fare insieme. Dobbiamo essere lucidi. Dopo la partita contro il Verona ho fatto i complimenti ai giocatori perché hanno giocato per novanta minuti nello stesso modo, senza farsi prendere dalla frenesia. Oggi affronteremo una squadra che tenderà a pressare in avanti, non ci daranno molti tempi di gioco. Lo daranno al nostro portiere, ma non vogliamo sfruttalo sempre. Vogliamo trovare soluzioni in avanti. Lookman, Retegui e Cuadrado lavorano bene in ripartenza, quindi dobbiamo lavorare bene ed evitarle. Dobbiamo avere equilibrio, attaccare bene e chiudere bene" - ha spiegato Thiago Motta.