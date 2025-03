Kolo Muani, la faccia al cambio dice tutto: l'inspiegabile cambio di Motta

L'Atalanta fa ciò che vuole allo Stadium contro la Juventus: conclude il primo tempo in vantaggio e chiude la pratica in pochi minuti nella ripresa. Dopo il gol del 3-0 firmato da Zappacosta, Thiago Motta si rende protagonista di una scelta che ha lasciato non poco perplessi i tifosi della Juve e non solo: fuori Kolo Muani e dentro Dusan Vlahovic, ovvero una punta per un'altra.