Juve-Atalanta, Motta surreale: sollevato per essere uscito dalla lotta Scudetto!

"Oggi era una partita complicata contro una squadra che voleva giocare molto sui nostri errori, poi dopo l'episodio del rigore, di cui ho parlato anche con l'arbitro, abbiamo sofferto a livello mentale senza reagire nel modo migliore. Siamo andati avanti sbilanciandoci e dando spazio a giocatori come Lookman molto pericolosi. Siamo tristi e dispiaciuti ma almeno adesso questa storia dello Scudetto, dove ci avete messo dentro, non si dirà più. Pensiamo solo alla Fiorentina per andare avanti". Così l'allenatore della Juventus Thiago Motta ha commentato a Dazn la sconfitta interna contro l'Atalanta in campionato.