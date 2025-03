Locatelli, la scusa non regge più: “Siamo una squadra molto giovane…"

Locatelli continua l'analiis in conferenza stampa: "Noi abbiamo avuto difficoltà. Poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Le loro ripartenza ci hanno fatto male e questo non doveva capitare. Noi cerchiamo di leggere il meno possibile. Noi dobbiamo proteggerci e pensare al nostro obiettivo di andare in Champions League. Dobbiamo pensare solo a questo". E sulla gestione della pressione: "L'atmosfera può condizionare i più giovani. Noi dobbiamo cambiare questa atmosfera con i risultati. Loro hanno tutto il diritto di fischiare noi dobbiamo cambiare questo con i risultati".

"Non bisogna parlare"

Parla di nuovo ai tifosi il capitano: "Non devo fare nessun appello. I tifosi della Juve hanno il diritto di fischiare, perchè si aspettano grandi prestazioni. Noi dobbiamo fare gruppo tra di noi, perchè siamo giovani e ci sta mancando esperienza. Il nostro obiettivo è quello di andare in Champions. L'esame finale si farà a fine stagione. potevamo fare meglio in Champions e abbiamo fatto una brutta figura in Coppa. Oggi dobbiamo analizzare questa partita e fare i compimenti anche loro. Dobbiamo fare tanta esperienza e oggi è andata così. Noi dobbiamo analizzare i nostri errori". Poi la chiusura:"Devo essere il primo ad arrivare al prossimo allenamento. Poi deve essere il primo ad allenarmi. In questo momento bisogna parlare poco e lavorare più di tutti. È una sconfitta che fa male. Io conosco solo un modo per superare questo ed è il lavoro quotidiano. Dobbiamo fare gruppo e proteggerci da quello che viene fuori. ora dobbiamo lavorare ancora e più di prima. Parlato con Thiago Motta? Oggi non bisognava parlare. La partita di Firenze sarà molto importante per noi e in settimana cercheremo di prepararla nel migliore dei modi".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE