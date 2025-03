Motta bocciato, riflessioni Juve in corso: i clamorosi errori di Thiago

L’Allianz Stadium non aveva mai ospitato uno 0-4. La Juventus di Thiago Motta , in questo senso, sta rischiando di diventare il gruppo delle tante prime volte in negativo. A fine gara, tra le considerazioni del tecnico (che almeno dopo il Verona non ha mai commentato, se non altro per pudore, la vicinanza alla zona scudetto), si legge un inevitabile sconforto. Eppure manca un reale mea culpa ai microfoni di Dazn: «Abbiamo giocato contro una squadra che sapevamo avrebbe aspettato un nostro errore. Dopo l’episodio del rigore, a mio avviso discutibile, loro hanno attaccato molto bene. Abbiamo sofferto a livello mentale il primo gol. Dopo una sconfitta così siamo tristi e dispiaciuti, almeno non si parlerà più di zona scudetto. Ora dobbiamo ripartire contro la Fiorentina».

"Non e l'Empoli"

E aggiunge: «Dopo il primo gol abbiamo fatto tanti errori tecnici, cercando di andare in avanti. Peccato che la partita si sia sbloccata per l’episodio del rigore, poi da quel momento è diventato tutto più complicato». Dopo l’Empoli, Thiago parlò di vergogna. Fu una presa di coscienza forte. Ammissione di colpa che stavolta manca: «Di sicuro è una sconfitta che non ci piace, ma non la paragono a quella contro l’Empoli. Stavolta eravamo partiti bene. Ci siamo sbilanciati troppo e non abbiamo mantenuto l’equilibrio: ci è mancata un po’ di esperienza». Non proprio: alla Juventus è mancato tutto. E non è la prima volta: anche su Motta le riflessioni sono più che mai in corso.

