Ferrara spiega cosa vuol dire Juve: “Basta con i soliti alibi, quando sei qui…”

La Juve esce tramortita dal ko per 0-4 contro l' Atalanta . Mai i bianconeri avevano perso in questa misura allo Stadium: per ritrovare una sconfitta così larga tra le mura amiche nella storia del club bisogna tornare addirittura all'ottobre del 1967 contro il Torino. Ma nel post gara di Dazn, condotto da Giorgia Rossi e con Emanuele Giaccherini , Ciro Ferrara e Andrea Stramaccioni come opinionisti, non si analizza solo la sconfitta in sé. Oltre al match perso coi nerazzurri, il discorso si allarga anche sul progetto di Thiago Motta .

Giaccherini: "Juve, passi indietro! E Vlahovic..."

Questa l'analisi di Emanuele Giaccherini, ex centrocampista bianconero: “Il risultato poteva anche essere più ampio dopo quanto visto. E’ stato l’atteggiamento, la mentalità con cui la squadra non ha avuto una reazione: quello fa male. Subire gol ci sta, così come l’evento negativo, ma la reazione non c’è stata”. Su Motta che parla di ‘voi che avete inserito la Juve nella lotta Scudetto’: “Vincendo contro l’Atalanta, la Juve sarebbe stata a -6, quindi è normale. Sei la Juventus, ci devi credere fino alla fine, anche considerando che non hai le coppe e hai una sola gara a settimana. Oggi son stati fatti 2-3 passi indietro nella crescita: personalità, atteggiamento. Anche chi entra in campo: sul quarto gol… Vlahovic entra con quell’atteggiamento, quasi come se stesse facendo un piacere ad entrare. Ci sono tante cose da rivedere nella Juve”.

E ancora: “Sentendo le parole di Locatelli, non credo che la Juve abbia fatto il massimo per far male all’Atalanta. Ma anche nell’atteggiamento: arrivava sempre in un secondo momento sui palloni, perdevano i duelli, ma in tutte le zone del campo. Ci può stare che nella partita 3-4 giocatori ti battono nei duelli, ma non è possibile che 11 su 11 non vincono i duelli. Mancava la velocità di pensiero, e poi giocatori messi fuori posizione… Yildiz può giocare anche a destra, ma deve giocare a sinistra, e poi Nico e Koopmeiners… I calciatori vanno messi nelle condizioni di rendere al massimo”. Ci sono crepe all'interno? “Da vedere come la Juve terminerà il campionato, che è stato altalenante sotto diversi punti di vista. I tifosi sono delusi non tanto dalla partita di stasera, che è l’apice della piramide, ma dalla stagione. Uscire in Champions e in Coppa Italia in quel modo… Poi l’Atalanta ti fa 4 gol e ne poteva fare anche 6”.