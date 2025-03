Stramaccioni sfonda la Juve: “Progetto fallito! Certi discorsi solo in Italia”

Stramaccioni: "Ad oggi progetto fallito. Vlahovic..."

Si parla spesso di squadra giovane ed inesperta, ma Stramaccioni non ci sta: “Basta con questo discorso dei giovani, lo facciamo solo in Italia! Il Bayern gioca con Musiala, il Barcellona con Yamal. E’ una cosa che ci limita nella crescita del campionato. Nessuno ha detto di prendere Kelly o altri, basta”. Sull'atteggimanento tenuto in campo dai bianconeri: “A me è capitato all’Inter, a Ciro con la Juve: quando perdi queste partite in casa… 4 gol in casa… Magari ‘salta qualche caviglia’, qualche cartellino… In porta non ci vai più, ti butto giù”.