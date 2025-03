Sky distrugge Motta: “Errori pazzeschi, attaccanti fuori ruolo, è finita”

Marco Bucciantini sposta l'attenzione su ciò che la Juve doveva dimostrare dopo l'eliminazione in Coppa Italia: “Abbiamo faticato a trovare un titolo alla Juve, per questo fermarsi prima di volare ma in realtà senza mai precipitare . Quella con l’Atalanta è una serata che dà un senso un po’ definitivo, poi ci sono partite che accadono e continuano ad accadere. Quella con l’Empoli in Coppa chiamava questo gruppo non tanto a difendere il quarto posto, ma non bastava più. Si trattava di trovarsi un posto in questa grande storia, per giocatori, allenatore e dirigenza: era questo che serviva dopo l’eliminazione con l’Empoli, arrivata troppo vicina a quella di Champions. Siamo a marzo, ci sono 7-8 giocatori che non sappiamo ancora che ruolo hanno: questo no! Non sappiamo né il valore né il ruolo di alcuni calciatori, questo è preoccupante e racconta qualcosa”.

A dire la sua anche Giancarlo Marocchi: "Il problema è che siamo a marzo, e non sappiamo come giudicare la Juve. Non c'è neppure un calciatore che abbia fatto sempre bene, non ci sono certezze sulle quali costruire la prossima stagione. Thiago si è ostinato a fare il Thiago. Cosa vuol dire? Cambiare sempre, azzerando le gerarchie, che in una squadra di calcio credo sia la cosa più sbagliata da fare. Quando dici che tutti i giocatori sono uguali non è vero. Arrivi alla Juve e subito togli valore alla fascia, paragonando Danilo a Savona. Sono due errori pazzeschi, e così inizi male. Poi si è proseguito sulla falsariga con Yildiz che non sa se deve giocare a sinitra, al centro o a destra: lui è il numero 10, non è McKennie. La classifica è di nuovo incerta, ma questo mi sembra il male minore. Ok non avere certezze nei risultati, ma il problema è che non hai certezze da cui ripartire: dovresti avere 6 o 7 calciatori affidabili, invece siamo nella condizione in cui non c'è niente da salvare se non proprio la classifica, che devi provare a mantenere". E ancora Marocchi: "A Bologna ha funzionato? Perché tutti avevano l'ambizione di migliorare, e lui era credibile e coinvolgente. Non era amato da 1/3 dello spogliatoio ma da 2/3 si, quindi faceva le cose giuste e i giocatori, che volevano crescere, le facevano".