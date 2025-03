Juve, museo degli orrori: i quattro crolli inaccettabili e le colpe di Motta

Juve fuori dalla Champions col Psv Eindhoven

Quello delle sostituzioni, d’altronde, è un comune denominatore a buona parte delle critiche mosse all’ex Bologna. Che anche a Eindhoven, nella notte della rumorosa eliminazione dalla Champions per mano del Psv, aveva tolto capitan Locatelli nel corso della ripresa, nonostante un Koopmeiners febbricitante, finendo per schierare in mediana prima l’adattato Cambiaso e poi l’adattatissimo Nico Gonzalez. E, così, i soli 30’ su 120 in cui i bianconeri avevano saputo tenere a bada l’entusiasmo degli olandesi non si erano rivelati sufficienti per centrare un obiettivo messo nero su bianco dalla dirigenza anche nel business plan. Troppa poca, sul palcoscenico internazionale, la personalità riversata in campo da un gruppo – un po’ per necessità e un po’ anche per scelta – molto giovane. Che avrebbe probabilmente beneficiato della saggezza e del carattere di un tecnico d’esperienza, non di uno al primo giro di giostra ai massimi livelli.