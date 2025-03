Douglas Luiz in discoteca dopo Juve-Atalanta? I fatti e la furia dei tifosi

Grandi polemiche in casa Juve attorno a Douglas Luiz dopo la pesante sconfitta casalinga per 4-0 contro l' Atalanta . Il brasiliano non ha preso parte alla partita contro la Dea a causa dell'infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori dalla sfida sul campo del Cagliari . Il classe 1998 è comunque finito al centro delle critiche social a causa di alcune presunte fotografie che lo ritraebbero in una famosa discoteca di Torino all'indomani del ko contro i bergamaschi.

Juve, polemica Douglas Luiz

Nel giorno libero concesso da Thiago Motta alla squadra dopo il 4-0 subito dall'Atalanta, Douglas Luiz sarebbe stato immortalato intorno all'1:30 di notte al Pick Up di Torino. Non c'è nessuna conferma relativa all'effettiva presenza del brasiliano nel locale, ma la sola eventualità dell'accaduto è bastata a far infuriare i tifosi bianconeri che sui social hanno iniziato a prenderlo di mira criticandone la professionalità in un periodo così complicato per il club e durante il suo processo di recupero dall'infortunio. Pur non scendendo in campo contro i nerazzurri, l'ex Aston Villa è infatti tra le delusioni più grandi della stagione dopo i 50 milioni di euro investiti in estate per strapparlo alla Premier League.

Juve, i numeri di Douglas Luiz

Il brasiliano ha fin qui messo a referto 22 presenze con zero gol e assist in tutte le competizioni con la maglia della Juventus. Numeri completamente opposti a quelli fatti registrare nella scorsa stagione in Inghilterra con la maglia dell'Aston Villa, dove era andato in doppia cifra in entrambe le categorie. Inoltre Douglas Luiz ha saltato già ben 18 partite, superando incredibilmente il numero di gare perse nella sua intera carriera prima del trasferimemento in Serie A.