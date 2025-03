Briatore ridicolizza la Juve: “Caccia la gente che vince. Dai leoni ai gattini”

Briatore su Giuntoli e Motta: "È normale che i tifosi siano arrabbiati"

L'imprenditore ne ha per tutti e torna anche sulla trattativa che ha visto il passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus: "Poi siamo andati a Napoli a prendere Giuntoli, ma a quel punto avremmo dovuto prendere De Laurentiis. Poi abbiamo Calvo che con Giuntoli forma una coppia infernale. Hanno buttato via tutto per ritrovarci con calciatori strapagati, salari altissimi e i buoni giovani sono stati venduti tutti". E su Thiago Motta...: "Motta l'unica cosa che ha in comune con Mourinho è la lingua, per il resto il Bologna anche senza di lui sta facendo molto bene. Noi ora abbiamo contratti a vita con Giuntoli e Motta, ma con questo gruppo non andiamo da nessuna parte. Per forza che i tifosi sono arrabbiati, non c'è strategia o un padrone. Lo era Allegri che teneva la squadra anche nei momenti difficile. Per cui datevi una mossa, io manderei via tutti e ricostrurei con Allegri che è un leone in confronto a questi che sono gattini".