Juve-Motta, all'improvviso Buffon: "Può accadere qualcosa di sorprendente"

Juve, Motta e Spalletti: parla Buffon

Così Buffon sul momento di Juve e Motta: "Mancano ancora 10 partite, probabilmente le cose non stanno procedendo come voluto, ma restano ancora 10 giornate: tanto vale aspettare, e vedere se in questo rush finale possa accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo". Buffon ha parlato però anche del suo ruolo nella Nazionale: "È un qualcosa che mi emoziona. Lavorare con mister Spalletti è una fortuna: lui è un grande professionista, ed è un perfezionista oltre ad essere una delle persone più generose che io abbia mai conosciuto all'interno del calcio. Io ricerco nell'uomo due caratteristiche in particolare: il coraggio e la generosità".

