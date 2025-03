Juve in campo dopo la vergogna: verso la Fiorentina, in tre a parte

Ripartire attravero il duro lavoro. Questa è la rotta disegnata da Thiago Motta per risollevare la Juventus dal brutto tonfo tra le mura dell'Allianz Stadium contro l' Atalanta . Ad attendere la Vecchia Signora c'è l'insidiosa trasferta contro la Fiorentina . La preparazione è quindi iniziata, con i ragazzi agli ordini del tecnico bianconero che si sono rivisti questa mattina alla Continassa dopo il discusso giorno di riposo concesso all'indomani della sconfitta con la Dea. Nel gruppo è spiccata l'assenza di Francisco Conceicao , Nicolò Savona e Jonas Rouhi che hanno svolto un lavoro a parte. Le loro condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni e le condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

Fiorentina-Juventus decisiva per il futuro di Motta?

I vertici societari della Juventus continuano a confermare e ribadire pubblicamente la fiducia in Thiago Motta e nel progetto avviato la scorsa estate, ma la partita contro la Fiorentina potrebbe essere determinante sul prosieguo del rapporto con l'allenatore. La sconfitta contro la formazione di Gasperini, oltre ad essere stata particolarmente dura, ha messo a serio rischio quello che oggi è l'obiettivo minimo stagionale: il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. In virtù di ciò un'eventuale, ed ennesima, disfatta contro la viola potrebbe rappresentare il capolinea per l'ex Bologna.

