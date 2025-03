"Allegri, mai più Juve! Chi è il successore di Motta": Galeone non ha dubbi

A tenere banco nel mondo Juve è indubbiamente la posizione di Thiago Motta. Dopo il pesante ko contro l'Atalanta, il futuro dell'attuale tecnico bianconero sembra tutt'altro che certo. E c'è chi, in queste ore, ha deciso di esporsi sull'avvenire della panchina juventina. Si tratta di Giovanni Galeone, ex allenatore, che a Radio Kiss Kiss si è sbilanciato sia sulla situazione tecnica bianconera che sul futuro di Massimiliano Allegri, ex Juve e in attesa di tornare in sella.