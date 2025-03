Del Piero, orgoglio Juve in Giappone: “Qui ho vinto la Coppa Intercontinentale”

"Non si ferma l'impegno di Lega Serie A e dei suoi Ambassador per raccontare il meglio delle filiere produttive nelle più prestigiose fiere del mondo. L'ultimo appuntamento ha visto Alessandro Del Piero grande protagonista al Foodex Japan 2025, una delle più importanti manifestazioni fieristiche al mondo nel settore agroalimentare, in corso a Tokyo dall'11 al 14 Marzo". Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato la presenza del l'ex capitano della Juve , in veste di Ambassador del campionato italiano, in Giappone al fianco di ICE e Maeci per promuovere il "Made in Italy" in una delle più importanti fiere del mondo

Del Piero a Tokyo per il Made in Italy

"Quello nella capitale del Giappone è il terzo evento che quest'anno vede Lega Serie A affiancare, con una propria leggenda, ICE e Maeci nella promozione del 'Made In Italy' - si legge nella nota - Come già avvenuto negli scorsi mesi a Parigi e Barcellona, dove erano presenti rispettivamente Vincent Candela e Christian Panucci, l'ex capitano della Juventus ha avuto modo di visitare gli stand delle aziende italiane presenti ed ha partecipato alla cerimonia del taglio del nastro del Padiglione Italia, insieme con l'Ambasciatore Italiano in Giappone Gianluigi Benedetti, il Presidente ICE Matteo Zoppas, il Generale Daniel Melis del Comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, il Commissioner ICE Tokyo Gianpaolo Bruno e il Comissioner Expo Osaka 2025 Mario Andrea Vattani".

Le parole di Del Piero

"È sempre bello tornare in Giappone, un paese a cui sono legato anche da grandi ricordi, perchè qui ho vinto la Coppa Intercontinentale - ha commentato Alex Del Piero -. Il gioco di squadra è la sintesi di questa giornata che mette insieme tanti piccoli, medi e grandi imprenditori, il Governo italiano, l’ ICE e la Lega Serie A, con l'obiettivo comune di promuovere il Made in Italy nel mondo. La nostra Serie A è distribuita in oltre 200 Paesi ed è riconosciuta a livello globale come un'assoluta eccellenza, così come avviene per il nostro cibo, che qui è splendidamente rappresentato da 198 espositori".

