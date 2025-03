"Agnelli rivuole la Juve e porta Klopp": la voce clamorosa scatena i tifosi

Il 29 novembre del 2022 Andrea Agnelli ha lasciato la Juve, dopo il caso plusvalenze, ma starebbe progettando un ritorno clamoroso. Sono le affermazioni di Enrico Testa, ex caporedattore di Raisport e oggi collaboratore de "la Stampa". Attraverso i suoi social Testa ha affermato che l'ex presidente della Vecchia Signora sarebbe interessato a rilevare il club in maniera personale, svincolandosi da Exor controllata dal cugino John Elkann, con il sostegno di un fondo di investimento. La trattativa starebbe andando avanti da un paio di mesi. La notizia ha scatenato i tifosi, delusi e affranti dopo una batosta dopo l'altra in stagione - ultima l'umiliante sconfitta in casa per 4-0 contro l'Atalanta - e la prospettiva della prossima che potrebbe essere senza Champions.