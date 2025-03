“Lo stile Juve è vincere”: Agnelli, la storia e i tifosi ricordano tutto

Stagione 2018-2019: l'arrivo di Ronaldo e il riassetto dirigenziale

Nella stagione 2018-19 è iniziata il riassetto dirigenziale per la Juve con l'addio di Marotta e un ruolo più importante per Paratici. Questa annata segna anche un'alttra data storica, ovvero la creazione della seconda squadra (oggi denominata Next Gen) ed è stata la prima creata in Italia (seguita poi da Atalanta e Milan negli anni seguenti). Per quanto riguarda la campagna trasferimenti a risuonare in lungo e in largo tra le mura della Continassa è l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino per 100 milioni di euro. I bianconeri gli hanno fatto una corte importante e lui ha deciso di sposare la nuova avventura con la Vecchia Signora. Se l'acquisto del portoghese ha di fatto regalato un sogno ai tifosi, dall'altra parte ci sono stati anche gli addii dolorosi di Buffon e Marchisio così come quello di altre figure determinanti per i successi bianconeri Lichsteiner, Asamoah e Higuain. In entrata sono arrivati anche altri colpi interessanti: Emre Can, Spinazzola e Joao Cancelo, oltre al ritorno di Bonucci dal Milan.