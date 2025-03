Juve, tutto intorno a Gasp: un suo allievo può dare il colpo di grazia a Motta

Da Mbangula e Savona a Vlahovic e Kolo Muani

L’esterno belga, lanciato da Motta fra i titolari già nella prima giornata di campionato, si è rivelata fin qui una soluzione preziosa, specie a partita in corso, con tanto di 3 gol e 4 assist in sole 20 presenze. Oggi il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Discorso simile per il terzino azzurro, insostituibile per Motta fino a poche settimane fa - per via dell’emergenza infortuni - prima che Weah gli rubasse il posto sulla corsia di destra. E proprio l’americano, insieme a Khephrén Thuram e Cambiaso, rappresenta oggi una delle poche sorprese in termini di rendimento fra i bianconeri che - qualora decidessero di cederlo in estate - potrebbero tranquillamente chiedere più del doppio della cifra elargita due anni fa al Lille (12 milioni di euro). Cinque “eccezioni”, inserite in uno scenario globale non esaltante, che vede la maggior parte degli interpreti bianconeri fermi ai picchi di valore di inizio stagione (vedi i vari Di Gregorio, Gatti, McKennie, Locatelli e Yildiz), o addirittura largamente al di sotto delle cifre spese dalla Juventus per portarli a Torino. Basti pensare a Vlahovic, acquistato nel 2022 per 70 milioni di euro, e declassato da Motta ben prima che il club chiudesse per il prestito di Kolo Muani.