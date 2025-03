Sacrifici pazzeschi e rischi concreti: la rivoluzione Juve sta per partire

Eccezione Douglas Luiz. E Cambiaso...

Unica eccezione Douglas Luiz: sempre più slegato dall’ambiente Juve, anche per comportamenti fuori dal campo già attenzionati dalla società. La difesa avrà in Di Gregorio, Bremer e i perni dai quali ripartire al di là del sistema di gioco da utilizzare. Per gli altri saranno decisive le variabili, anche per Gatti. I nuovi Kelly e Veiga hanno situazioni diverse: per l’inglese c’è l’obbligo di riscatto, ma il destino è in bilico comunque, il portoghese tornerà a Londra e trattare con il Chelsea a cifre ragionevoli non sarà semplice. Cambiaso ha mercato e c’è chi lo indica quale promesso sposo del City, ma dipenderà dalla decisione sul tecnico, a meno che il bilancio (e quindi pure la partecipazione o no alla Champions) non imponga sacrifici necessari. Weah ha meno estimatori di Cambiaso e di solito piace a ogni allenatore per versatilità, però non è un intoccabile. E Savona? Per l’Under 21 azzurro potrebbe essere applicato lo stesso discorso di Mbangula, con una variante: in quel ruolo non ci sono tanti italiani, per di più di formazione nel club, fattore utile per le liste.