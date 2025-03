La Juve si rinnova anche in entrata: tutti i nomi possibili del mercato

Riflettori puntati su David e Osimhen

Il direttore tecnico bianconero sta lavorando sotto traccia soprattutto sul fronte offensivo, dove in estate verrà registrato l’addio del tandem Vlahovic-Milik e dove ancora non v’è certezza assoluta sulla permanenza in rosa di Kolo Muani. Per questo i radar restano puntati su due profili decisamente graditi come Jonathan David e Victor Osimhen, tutto sommato simili per caratteristiche tecniche, ma agli antipodi per posizione sul mercato. Il canadese è infatti in scadenza di contratto e, il prossimo 30 giugno, saluterà il Lille a parametro zero: un dettaglio tutt’altro che secondario, un dettaglio che però aumenta esponenzialmente anche la concorrenza per ingaggiarlo. La Juventus monitora la situazione da tempo e ha rapporti cordiali con l’entourage, ma è escluso che possa prendere parte ad aste internazionali, magari gomito a gomito con i club di Premier, per giocare al rialzo con lo stipendio del giocatore. La principale difficoltà ad arrivare al nigeriano in prestito al Galatasaray, invece, risiede nella necessità di sedersi al tavolo delle trattative con il Napoli di De Laurentiis e dell’ex Manna, club che ne detiene il cartellino, dal momento che la clausola rescissoria presente nel contratto della punta non ha valore per le società italiane.