Juve, Champions a rischio: conti e speranze per evitare il fallimento totale

TORINO - Scherzi della classifica più corta – almeno ai piani alti – da quando la vittoria vale tre punti, ovvero da trent’anni a questa parte. E che scherzi. Un giorno vinci e fantastichi su quanto si stia riducendo il distacco dalla vetta, un altro perdi e tremi all’idea di guardarti alle spalle. La linea Maginot è quella che divide il quarto dal quinto posto: sopra puoi crogiolarti nella certezza della partecipazione alla prossima Champions League, con annesso bottino dai 60 milioni in su; sotto devi convivere con il timore di guardare l’Europa “dei grandi” dal divano, con tutto ciò che ne consegue a livello di brand, di finanze, di appeal sul mercato. Da cosa dipende questa incertezza? Dai posti che i meccanismi della Uefa , di anno in anno, assegnano al contingente italiano per la Coppa “dalle grandi orecchie”. Quattro pass sono assicurati, il quinto dipende dal ranking per Nazioni. E la situazione, al momento, non sorride granché al tricolore.

Quinto posto Champions: le probabilità

La due giorni nera del calcio italiano, quella in cui Juventus, Milan e Atalanta hanno contestualmente pregiudicato la qualificazione agli ottavi di Champions, sta infatti pesando oltre misura nel duello alla Spagna per il secondo dei due posti a disposizione per staccare un biglietto “extra”, alla luce del divario siderale accumulato in vetta dall’Inghilterra. I bianconeri, crollando nell’amara notte di Eindhoven contro il Psv, non hanno dunque fatto un favore a loro stessi, dato che la classifica attuale li vede in piena bagarre a ridosso della linea Maginot. Un lasciapassare in più per la massima competizione europea, insomma, farebbe davvero comodo. Ma il discorso è davvero compromesso? Non è detto. Certo, lo scenario attuale assegna alla Spagna il 75% di possibilità di ottenere il quinto pass per la prossima Champions e all’Italia il restante 25%. Con la due giorni di Champions che, in questo senso, non sta modificando le proiezioni: il passaggio del turno da parte di Barcellona e Inter, ieri sera, era abbastanza scontato, mentre questa sera nel derby madrileno tra Real e Atletico – inevitabilmente – una andrà avanti e l’altra a casa.

