Veiga vuole la Juve, per i tifosi è già idolo: a giugno tutto può cambiare

La trattativa Veiga

Il portoghese del Chelsea, infatti, nelle quattro uscite prima del singolare infortunio al tendine del plantare gracile riscontrato a Eindhoven, aveva convinto un po’ tutti. L’allenatore, i dirigenti, i compagni. E anche i tifosi, per il modo in cui si era calato nell’universo bianconero. Nelle partite disputate per intero contro Empoli, Como, Psv e Inter, gettato nella mischia appena arrivato a Torino per via della costante emergenza di centrali in seno alla Juventus, Veiga aveva alternato provvidenziali chiusure a smodate esultanze. Esibendo un carattere sanguigno e un entusiasmo contagioso che aveva subito attirato le simpatie della tifoseria. E viceversa, motivo per cui a Torino resterebbe volentieri. Che poi le quattro gare disputate siano coincise con altrettante vittorie, naturalmente, non ha fatto che accrescere il sentimento dell’ambiente nei suoi confronti. Il 21enne di Lisbona, nei primi minuti della sfida del Philips Stadion, è incappato nella maledizione che – uno a uno – sta colpendo tutti i centrali bianconeri in questa stagione. Ma l’infortunio è già stato smaltito: Veiga settimana scorsa è tornato a lavorare in gruppo e domenica era tra i convocati per il match con l’Atalanta. Non ha messo piede in campo, anche alla luce dell’evoluzione della partita dello Stadium, ma confida di farlo tra tre giorni a Firenze. Magari anche da titolare, come è sempre stato finora.